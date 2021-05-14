В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО

Короткая ссылка
В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, площадь разлива составила 15 000 кв. м.

«Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 кв. м на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа — Карамовское месторождение АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО прорвало внутрипромысловый трубопровод, в результате чего произошёл разлив нефти.

Власти района заявляли, что ситуация находится под контролем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить