В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в ЯНАО

В Минприроды уточнили масштабы разлива нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, площадь разлива составила 15 000 кв. м.

«Из Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора поступила информация об обнаружении разлива нефтепродуктов площадью 15 000 кв. м на территории земельного участка Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа — Карамовское месторождение АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Пуровском районе ЯНАО прорвало внутрипромысловый трубопровод, в результате чего произошёл разлив нефти.

Власти района заявляли, что ситуация находится под контролем.