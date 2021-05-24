В Госдуме предложили субсидировать обеспечение безопасности детских лагерей

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко прокомментировала инициативу субсидировать обеспечение безопасности детских лагерей в России.
В Госдуме предложили субсидировать обеспечение безопасности детских лагерей
  • РИА Новости

Необходимо предусмотреть субсидии на эти цели в рамках госпрограммы «Развитие образования» или специального проекта для поддержки лагерей, сказала Наталья Костенко в беседе с «Парламентской газетой».

«Мы предлагаем  заложить субсидии на охранные мероприятия для детских лагерей в программу развития образования, а если будут готовить отдельное постановление о поддержке именно детских лагерей, то в этот документ. Когда правительство вводит новые требования, нужно задуматься, откуда брать на них средства. Держу этот вопрос на контроле», — заявила Костенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выделили 1,8 млрд рублей на организацию отдыха в детских лагерях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить