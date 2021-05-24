В Госдуме предложили субсидировать обеспечение безопасности детских лагерей

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко прокомментировала инициативу субсидировать обеспечение безопасности детских лагерей в России.

Необходимо предусмотреть субсидии на эти цели в рамках госпрограммы «Развитие образования» или специального проекта для поддержки лагерей, сказала Наталья Костенко в беседе с «Парламентской газетой».

«Мы предлагаем заложить субсидии на охранные мероприятия для детских лагерей в программу развития образования, а если будут готовить отдельное постановление о поддержке именно детских лагерей, то в этот документ. Когда правительство вводит новые требования, нужно задуматься, откуда брать на них средства. Держу этот вопрос на контроле», — заявила Костенко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье выделили 1,8 млрд рублей на организацию отдыха в детских лагерях.