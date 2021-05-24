Демографический рейтинг регионов возглавили Чечня, Тува и Ингушетия

Чечня, Тува и Ингушетия возглавили Национальный демографический рейтинг субъектов России — 2021.

Исследование было подготовлено федеральным проектом «Трезвая Россия», отмечает РИА Новости.

Далее идут такие регионы, как Дагестан и Ненецкий автономный округ.

Москва в общем рейтинге заняла 16-е место.

Как подчёркивается, согласно данным исследования, хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.

В апреле президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что для страны сбережение народа является высшим национальным приоритетом.

Как отметил глава государства, ситуация в сфере демографии на фоне пандемии коронавируса чрезвычайная.