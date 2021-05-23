В Карачаево-Черкесии столкнулись три автомобиля
- РИА Новости
«23 мая около 15:30 на федеральной автодороге Черкесск — Домбай на пересечении улиц Ленина и Степной в Черкесске произошло ДТП с участием трёх автомобилей: Toyota Camry, ВАЗ-2112, Lada Niva. В результате ДТП пострадали три водителя и два несовершеннолетних пассажира», — сообщили в ведомстве.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся.