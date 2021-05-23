В городе Черкесске в Карачаево-Черкесии столкнулись три автомобиля, в результате пострадали пять человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«23 мая около 15:30 на федеральной автодороге Черкесск — Домбай на пересечении улиц Ленина и Степной в Черкесске произошло ДТП с участием трёх автомобилей: Toyota Camry, ВАЗ-2112, Lada Niva. В результате ДТП пострадали три водителя и два несовершеннолетних пассажира», — сообщили в ведомстве.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 37-го километра МКАД в Москве столкнулись три автомобиля, один из них загорелся.