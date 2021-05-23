Володин высказался о намерении YouTube вставлять рекламу во все видео на платформе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал намерение YouTube с 1 июня начать вставлять рекламу во все видео на платформе.

Как он отметил в своём Telegram-канале, платформа хочет нажиться на людях.

«Что значит это решение? Ответ простой: на гражданах хотят заработать, получить ещё большую прибыль. Несколько дней назад уже писал, что некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, не считаясь с национальными законодательствами. Предложил выработать общие для всех правила «поведения». Считаю правильным сделать всё для защиты прав наших пользователей», — написал он.

По мнению Володина, в этом решении прослеживается жадность IT-компаний и их злоупотребление своим положением на медиарынке.

«Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход к решению подобных вопросов», — отметил спикер.

По мнению Володина, пока нет единых норм, подобные действия необходимо регулировать через национальное законодательство.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с видео Sputnik на YouTube.