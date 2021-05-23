В Кремле рассказали о желании России дружить со всеми странами

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» журналисту Павлу Зарубину, что Россия желает дружить со всеми странами.

Таким образом Песков ответил на вопрос, какие страны имел в виду президент России Владимир Путин, когда обещал «выбить зубы» желающим «что-то откусить» от страны.

«Президент совершенно чётко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить», — сказал он.

При этом пресс-секретарь президента также подчеркнул, что Россия не позволит претендовать на своё и у российской стороны достаточно силы и мощи, «чтобы никому этого не позволить».

Ранее Путин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что Россия «зубы выбьет» желающим у неё что-то «откусить».