Число поездок на велопрокате в Москве с начала сезона достигло 1 млн

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число поездок на прокатных велосипедах в Москве с начала сезона достигло 1 млн.
Число поездок на велопрокате в Москве с начала сезона достигло 1 млн
  • © Сергей Собянин
  • vk.com

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Число поездок на велопрокате на этой неделе достигло миллиона, притом что сезон стартовал не так давно — 6 апреля», — написал он.

Мэр Москвы подчеркнул, что велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, а также полезны для экологии и здоровья. 

«А ещё это классный способ получше узнать город», — отметил Собянин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить