Число поездок на велопрокате в Москве с начала сезона достигло 1 млн
- © Сергей Собянин
- vk.com
Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Число поездок на велопрокате на этой неделе достигло миллиона, притом что сезон стартовал не так давно — 6 апреля», — написал он.
Мэр Москвы подчеркнул, что велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, а также полезны для экологии и здоровья.
«А ещё это классный способ получше узнать город», — отметил Собянин.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона.