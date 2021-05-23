Число поездок на велопрокате в Москве с начала сезона достигло 1 млн

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число поездок на прокатных велосипедах в Москве с начала сезона достигло 1 млн.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Число поездок на велопрокате на этой неделе достигло миллиона, притом что сезон стартовал не так давно — 6 апреля», — написал он.

Мэр Москвы подчеркнул, что велосипеды удобны для транспортных поездок на короткие расстояния, а также полезны для экологии и здоровья.

«А ещё это классный способ получше узнать город», — отметил Собянин.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заработали 350 сервисов проката велосипедов. Они расположены в 29 округах региона.