В Тюменской области ликвидировали более 16,5 тысячи га природных пожаров за сутки

Пожарные потушили более 16,5 тыс. га природных пожаров в Тюменской области за прошедшие 24 часа.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор регионального Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«На территории региона продолжает складываться чрезвычайно неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки ликвидирован 21 пожар на общей площади более 16,5 тыс. га. Остаётся действующим 21 природный пожар на общей площади более 3 тыс. га», — сказал он.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе на данный момент потушено 90% природных пожаров.