В Тюменской области ликвидировали более 16,5 тысячи га природных пожаров за сутки
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Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор регионального Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
«На территории региона продолжает складываться чрезвычайно неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки ликвидирован 21 пожар на общей площади более 16,5 тыс. га. Остаётся действующим 21 природный пожар на общей площади более 3 тыс. га», — сказал он.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе на данный момент потушено 90% природных пожаров.