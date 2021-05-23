В Тюменской области ликвидировали более 16,5 тысячи га природных пожаров за сутки

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Пожарные потушили более 16,5 тыс. га природных пожаров в Тюменской области за прошедшие 24 часа.
В Тюменской области ликвидировали более 16,5 тысячи га природных пожаров за сутки
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Как сообщает ТАСС, об этом заявил директор регионального Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«На территории региона продолжает складываться чрезвычайно неблагоприятная ситуация с природными пожарами. За прошедшие сутки ликвидирован 21 пожар на общей площади более 16,5 тыс. га. Остаётся действующим 21 природный пожар на общей площади более 3 тыс. га», — сказал он.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе на данный момент потушено 90% природных пожаров.

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