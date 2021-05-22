В «Росатоме» рассказали о первенстве России в вопросе атомного ледокольного флота
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- РИА Новости
«Есть атомные авианосцы... атомные военные корабли, простым языком говоря... но атомный ледокольный флот есть только у нас. Почему? Потому что была такая задача поставлена и была решена», — сказал он.
Вместе с этим он выразил уверенность в том, что многие страны, обладающие северными территориями, в частности США и Канада, жалеют о том, что «десятилетие упущено» ими в этом вопросе.
«Они нас просто точно в этом направлении не догонят», — отметил Лихачёв.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия занимается строительством самого мощного ледокольного флота в мире.