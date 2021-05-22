В Красноярском крае назвали возможную причину появления масляного пятна на реке

Короткая ссылка
Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края назвала возможную причину появления масляного пятна на реке Тёплой.
В Красноярском крае назвали возможную причину появления масляного пятна на реке
  • РИА Новости

«По предварительным оценкам, масштаб выбросов небольшой. Количество загрязняющих веществ, попавших в реку, устанавливается. Наиболее вероятный источник загрязнения — Красноярская ТЭЦ-1. По мнению специалистов, причиной аварии могут быть неисправные боновые заграждения ТЭЦ», — сообщила пресс-служба.

В настоящий момент сотрудники краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» устанавливают новые боновые заграждения на выходе с ТЭЦ, а также в устье реки Тёплой.

«Угрозы попадания нефтепродуктов в реку Берёзовку и Енисей нет. В дальнейшем акваторию реки Тёплой будут обрабатывать сорбентом», — отметили в правительстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил принять срочные меры для предотвращения ущерба окружающей среде и определить виновных.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае начали проверку из-за масляного пятна в реке у ТЭЦ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить