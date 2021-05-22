В Красноярском крае назвали возможную причину появления масляного пятна на реке

Пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края назвала возможную причину появления масляного пятна на реке Тёплой.

«По предварительным оценкам, масштаб выбросов небольшой. Количество загрязняющих веществ, попавших в реку, устанавливается. Наиболее вероятный источник загрязнения — Красноярская ТЭЦ-1. По мнению специалистов, причиной аварии могут быть неисправные боновые заграждения ТЭЦ», — сообщила пресс-служба.

В настоящий момент сотрудники краевого государственного казённого учреждения «Спасатель» устанавливают новые боновые заграждения на выходе с ТЭЦ, а также в устье реки Тёплой.

«Угрозы попадания нефтепродуктов в реку Берёзовку и Енисей нет. В дальнейшем акваторию реки Тёплой будут обрабатывать сорбентом», — отметили в правительстве.

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил принять срочные меры для предотвращения ущерба окружающей среде и определить виновных.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае начали проверку из-за масляного пятна в реке у ТЭЦ.