В Красноярском крае начали проверку из-за масляного пятна в реке у ТЭЦ

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Прокуратура Красноярского края начала проверку после сообщения об обнаружении масляного пятна на речке Тёплой возле ТЭЦ-1 в Красноярске.
В Красноярском крае начали проверку из-за масляного пятна в реке у ТЭЦ
  • РИА Новости

«Прокуратурой края организована проверка по сообщению СМИ о появлении масляного пятна на Тёплой речке в районе ТЭЦ-1. На место выехал сотрудник Красноярской природоохранной прокуратуры совместно с представителями Росприроднадзора и Минэкологии края», — приводит сообщение РИА Новости.

При этом в «Сибирской генерирующей компании» (СГК) уточнили, что в технологическом цикле Красноярской ТЭЦ-1 не используется мазут.

«Для выяснения обстоятельств на ТЭЦ-1 собрана специальная комиссия, организована проверка аккредитованной лаборатории — будет выполнен забор проб на входе и выходе из обводного канала», — заявили в СГК.

Там добавили, что жидкость могла попасть в реку из других находящихся поблизости предприятий.

В феврале сообщалось, что Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту появившейся в соцсетях информации о масляных пятнах на реке Енисей.

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