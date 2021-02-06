Прокуратура начала проверку данных о масляных пятнах на Енисее
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.
«Красноярская природоохранная прокуратура по информации о появлении масляных пятен на реке Енисей, опубликованной в социальных сетях, организовала проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что на место инцидента в Красноярске выехал красноярский природоохранный прокурор.
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