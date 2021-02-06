Прокуратура начала проверку данных о масляных пятнах на Енисее

Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту появившейся в соцсетях информации о масляных пятнах на реке Енисей.

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Красноярская природоохранная прокуратура по информации о появлении масляных пятен на реке Енисей, опубликованной в социальных сетях, организовала проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на место инцидента в Красноярске выехал красноярский природоохранный прокурор.

В декабре глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, какие предприятия больше всего загрязняют реки России.