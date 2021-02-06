Прокуратура начала проверку данных о масляных пятнах на Енисее

Короткая ссылка
Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по факту появившейся в соцсетях информации о масляных пятнах на реке Енисей.
Прокуратура начала проверку данных о масляных пятнах на Енисее
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства.

«Красноярская природоохранная прокуратура по информации о появлении масляных пятен на реке Енисей, опубликованной в социальных сетях, организовала проверку», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на место инцидента в Красноярске выехал красноярский природоохранный прокурор.

В декабре глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, какие предприятия больше всего загрязняют реки России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить