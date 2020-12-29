Росприродназдор назвал главных промышленных загрязнителей рек

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, какие предприятия больше всего загрязняют реки России.
Росприродназдор назвал главных промышленных загрязнителей рек
  • РИА Новости
  • © Игорь Подгорный

Как она отметила в интервью РИА Новости, в этом плане хуже всего ситуация с водоканалами.

«Водоканалы — это крупнейшие загрязнители водных объектов. От них реки получают 50% нагрузки. Уже идут программы по водоканалам и их модернизации. Хочется систематизировать эту историю и сделать так, чтобы стало чище», — сказала она.

Вместе с этим глава ведомства добавила, что в следующем году планируется на протяжении одной конкретной реки измерять качество воды у каждого водовыпуска.

Ранее Радионова заявила, что размеры экологических штрафов в России являются «смехотворными».

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