Росприродназдор назвал главных промышленных загрязнителей рек

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, какие предприятия больше всего загрязняют реки России.

Как она отметила в интервью РИА Новости, в этом плане хуже всего ситуация с водоканалами.

«Водоканалы — это крупнейшие загрязнители водных объектов. От них реки получают 50% нагрузки. Уже идут программы по водоканалам и их модернизации. Хочется систематизировать эту историю и сделать так, чтобы стало чище», — сказала она.

Вместе с этим глава ведомства добавила, что в следующем году планируется на протяжении одной конкретной реки измерять качество воды у каждого водовыпуска.

Ранее Радионова заявила, что размеры экологических штрафов в России являются «смехотворными».