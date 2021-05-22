Автомобиль ППС попал в ДТП во время преследования нарушителя в Саратовской области

Автомобиль патрульно-постовой службы полиции, преследуя нарушителя в городе Энгельсе Саратовской области, врезался в другую машину.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение МВД.

«Старший сержант полиции 1995 года рождения на служебной автомашине Lada Granta с включёнными спецсигналами, преследуя автомобиль Toyota Camry, водитель которого не подчинился требованиям сотрудников полиции остановиться, допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением гражданина 1959 года рождения», — говорится в заявлении.

В результате происшествия два сотрудника полиции и водитель Lada Kalina получили телесные повреждения.

Уточняется, что в итоге сотрудники ГИБДД задержали 49-летнего водителя Toyota Camry, в отношении него составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП России «Управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами».

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