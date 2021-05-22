«Вектор» планирует подать в ВОЗ заявку на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о намерении подать во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявку на одобрение российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Об этом он сказал в интервью ТАСС в кулуарах марафона «Новое знание» в Новосибирске.

«Вектор» планирует подавать заявку на одобрение вакцины в ВОЗ. Но это напрямую привязано к вопросу экспорта вакцины. А сейчас для нас является приоритетным удовлетворение внутреннего спроса, защита населения России. Поэтому в настоящее время этот вопрос не столь актуален», — сказал он.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия продолжает переговоры с ВОЗ о завершении процедуры включения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в число одобренных препаратов для применения при чрезвычайных ситуациях.