Кабмин одобрил проект о финансировании массовой вакцинации от COVID-19

Правительство России на заседании 20 мая одобрило проект, определяющий источники финансирования массовой вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 9 федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

По мнению кабмина, данная инициатива поможет урегулировать вопрос финансового обеспечения массовой вакцинации против коронавируса и контроль за эпидемическим процессом в стране.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.