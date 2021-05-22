Кабмин одобрил проект о финансировании массовой вакцинации от COVID-19
- AFP
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в ст. 9 федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.
По мнению кабмина, данная инициатива поможет урегулировать вопрос финансового обеспечения массовой вакцинации против коронавируса и контроль за эпидемическим процессом в стране.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.