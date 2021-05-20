Мишустин предложил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.
Мишустин предложил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок
  • globallookpress.com

«Она (вакцинация. — RT) должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин.

Он добавил, что для этого необходимо дополнительное финансирование.

«В текущем году направим свыше 26 млрд рублей», — сказал премьер.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить