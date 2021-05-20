Мишустин предложил включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

«Она (вакцинация. — RT) должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок», — сказал Мишустин.

Он добавил, что для этого необходимо дополнительное финансирование.

«В текущем году направим свыше 26 млрд рублей», — сказал премьер.

Ранее, как сообщал Nation News, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев оценил необходимость сезонной вакцинации от COVID-19.