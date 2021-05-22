СК начал проверку из-за ДТП с участием автобуса в Новгородской области

Следователи организовали доследственную проверку по факту аварии туристического автобуса в Крестецком районе Новгородской области.

Об этом сообщает региональное отделение СК.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки по факту происшествия с автобусом в Крестецком районе», — говорится в заявлении.



По предварительным данным, автобус, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся.

«Возможной причиной происшествия с автобусом явилось то, что водитель заснул за рулём», — уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что автобус, перевозивший туристов из Москвы в Великий Новгород, съехал в кювет и опрокинулся на федеральной трассе М10 в Новгородской области, в результате чего пострадали три человека.