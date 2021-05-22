Мишустин заявил о желании властей сократить до минимума участие чиновников в оказании госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание» заявил, что российские власти желают сократить до минимума участие чиновников в оказании государственных услуг.

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в России уже есть такие «суперсервисы», например, онлайн-услуга поступления в вуз. В прошлом году, по его словам, через этот сервис было подано более 70 тыс. заявлений.

Ранее кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги».