Мишустин заявил о преодолении сложностей в авиастроении, возникших после распада СССР
- РИА Новости
«Советский Союз был одним из мировых лидеров самолётостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолёт МС-21 — наглядное тому подтверждение», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, данный самолёт является лучшей моделью среди пассажирских лайнеров своего класса.
«Впервые в мире для самолётов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.
Премьер добавил, что это крыло разработали и выпускают в России. Конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.
Ранее в Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.