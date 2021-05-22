Мишустин заявил о преодолении сложностей в авиастроении, возникших после распада СССР

Премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на форуме «Новое знание», заявил, что страна смогла преодолеть сложности в авиастроении, возникшие после распада СССР.

«Советский Союз был одним из мировых лидеров самолётостроения. Но после распада Союза авиапром оказался в кризисе. И только в начале 2000-х годов началось его возрождение. Наша страна смогла преодолеть сложности, и самолёт МС-21 — наглядное тому подтверждение», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, данный самолёт является лучшей моделью среди пассажирских лайнеров своего класса.

«Впервые в мире для самолётов такой вместимости применено композитное крыло», — сказал Мишустин.

Премьер добавил, что это крыло разработали и выпускают в России. Конструкторы внедрили и запатентовали уникальную технологию вакуумной инфузии, которая используется для производства силовой основы крыла.

Ранее в Минпромторге рассказали о планах испытаний российского пассажирского самолёта МС-21.