Российский президент Владимир Путин назвал Россию страной уникальных возможностей для талантливого человека. Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперёд», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим глава России выразил уверенность в том, что общество «Знание» поможет молодым людям найти себя, встать на свой путь к успеху в учёбе, в работе, во всех направлениях.

Ранее сообщалось, что руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», охарактеризовал российскую молодёжь как талантливую и энергичную.