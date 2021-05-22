Адвокат дал разъяснение по поводу запрета на выращивание петрушки

Правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнёры» Евгений Корчаго высказался по поводу информации о запрете на выращивание петрушки.

Как он рассказал агентству «Прайм», речь идёт именно о семенах петрушки кудрявой, а не о самой зелени.

«В список запрещённых растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», — отметил адвокат.

По его словам, наказание (в соответствии со ст. 228 УК России) грозит только тем людям, которые занимаются культивацией семян ради получения соответствующего масла.

Как подчеркнул юрист, если человек не планирует пользоваться данными семенами, то ему не стоит опасаться выращивать петрушку у себя на участке.