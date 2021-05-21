Юрист прокомментировала упрощение оформления индивидуального налогового вычета

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Директор Центра развития налоговой системы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Наталья Корниенко прокомментировала упрощение оформления индивидуального налогового вычета.
Юрист прокомментировала упрощение оформления индивидуального налогового вычета
  • РИА Новости

«До этого были не сложности, процедуры были дольше. Появилась принципиально новая услуга. У вас будет предзаявление в личном кабинете, если вы имеете право на имущественный вычет», — сказала она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, информация уже будет в налоговой службе, так как туда попадают данные из множества источников, в том числе из банков.

С 21 мая россияне смогут получать налоговые вычеты в упрощённом порядке через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы.

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