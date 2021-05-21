Всероссийский фестиваль «Большая перемена» состоится 1 июня в Москве

Всероссийский фестиваль «Большая перемена» состоится 1 июня на набережной «Парка Горького» в Москве.

Об этом сообщают «Дни.ру».

В фестивале примут участие представители российских компаний и шоу-бизнеса, главы федеральных ведомств и ведущих вузов. Гостями станут школьники, их родители и педагоги-наставники.

Познавательные лекции проведут партнёры, в том числе Mail.ru Group, Сбер, «Росатом», «Роскосмос», «Российские железные дороги».

Среди организаторов — АНО «Большая перемена», Комплекс социального развития Москвы, Министерство просвещения России, Федеральное агентство по делам молодёжи, АНО «Россия — страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты».

Ранее глава АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров в беседе с НТВ рассказал подробности о платформе. Он отметил, что проект объединяет уже более 5 млн человек.