Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

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Фитнес-тренер Никита Воробьёв дал советы по тренировкам в жару.
Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару
  • Reuters

В беседе с Newinform он выразил мнение, что заниматься в зале летом допустимо, поскольку имеется система вентилирования, кондиционирования и вытяжка.

«Если мы берём тренировки на улице в жару, то здесь нужно осторожно подбирать соответствующую вашему уровню подготовки нагрузку — неважно, кардио- или силовую», — отметил эксперт.

По его словам, также нужно обязательно брать с собой воду и витаминно-минеральные комплексы для восстановления водно-солевого баланса.

Ранее врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины Яна Коперская в беседе с газетой «Известия» посоветовала не связывать плохое самочувствие с погодой.

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