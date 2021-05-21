Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

Фитнес-тренер Никита Воробьёв дал советы по тренировкам в жару.

В беседе с Newinform он выразил мнение, что заниматься в зале летом допустимо, поскольку имеется система вентилирования, кондиционирования и вытяжка.

«Если мы берём тренировки на улице в жару, то здесь нужно осторожно подбирать соответствующую вашему уровню подготовки нагрузку — неважно, кардио- или силовую», — отметил эксперт.

По его словам, также нужно обязательно брать с собой воду и витаминно-минеральные комплексы для восстановления водно-солевого баланса.

Ранее врач-невролог клиники иммунореабилитации и превентивной медицины Яна Коперская в беседе с газетой «Известия» посоветовала не связывать плохое самочувствие с погодой.