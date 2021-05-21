Психотерапевт рассказала, как реагировать на угрозы в интернете

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Врач-психотерапевт, писатель Наталья Толстая рассказала, как реагировать на угрозы в интернете.
Психотерапевт рассказала, как реагировать на угрозы в интернете
  • Gettyimages.ru

«Нужно серьёзно относиться к тому, кто пишет вам угрозы. Причём сообщения негативного содержания могут быть связаны с чем угодно: кому-то не нравятся ваши политические взгляды, кому-то — внешние данные или национальность, кому-то — увлечения», — заявила она в беседе с Newinform.

По её словам, не стоит самостоятельно искать обидчика, поскольку можно довести себя до такого состояния, что потребуется медикаментозное лечение.

Как отметила Толстая, желательно понять, от кого исходит угроза, «прикол» это или реальное оскорбление.

«И запомните: травят чаще всего уязвимых», — сказала эксперт. Она добавила, что если ощущается реальная угроза, то следует обратиться в правоохранительные органы.

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