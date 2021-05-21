В Балашихе возбудили дело об изнасиловании 17-летней девушки
- РИА Новости
«20 мая 2021 года в утреннее время неизвестный мужчина напал на девушку, которая совершала пробежку в лесном массиве около Мазуринского озера. Угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей», — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.
Местонахождение и личность подозреваемого устанавливаются.
В марте житель Крыма получил 25 лет заключения за изнасилование и убийство шестилетней девочки.