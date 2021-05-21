В Балашихе возбудили дело об изнасиловании 17-летней девушки

В Балашихе возбудили уголовное дело по факту изнасилования неизвестным мужчиной 17-летней девушки, которая совершала пробежку в лесном массиве около озера. Об этом сообщили в главке Следственного комитета по Московской области.

«20 мая 2021 года в утреннее время неизвестный мужчина напал на девушку, которая совершала пробежку в лесном массиве около Мазуринского озера. Угрожая ножом, злоумышленник совершил преступление против половой неприкосновенности потерпевшей», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую и назначили судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Местонахождение и личность подозреваемого устанавливаются.

В марте житель Крыма получил 25 лет заключения за изнасилование и убийство шестилетней девочки.