Минпромторг пригласил Маска в Россию для обсуждения производства Tesla

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Минпромторг пригласил руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска приехать в Россию для обсуждения возможного запуска производства Tesla в стране.
Минпромторг пригласил Маска в Россию для обсуждения производства Tesla
  • Reuters

«Мы были рады узнать, что Вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», — говорится в Twitter ведомства.

Ранее Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание», допустил скорое официальное появление Tesla в России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уже назвал Подмосковье лучшим местом для завода Tesla в России.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также пригласил Маска в регион для запуска на одной из имеющихся площадок производства Tesla.

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