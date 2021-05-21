В Петербурге наградили бизнесменов за помощь во время пандемии
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Об этом сообщают «Невские новости».
С начала пандемии сотни тысяч горожан получили продукты и другие товары. Бизнес также оказывал содействие медикам, обеспечивая их масками, перчатками, транспортом.
Акция #МыВместе завершилась, но предприниматели продолжают помогать тем, кто в этом нуждается.
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.