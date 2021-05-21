В Петербурге наградили бизнесменов за помощь во время пандемии

В Смольном вручили награды представителям 13 компаний, которые участвовали в акции #МыВместе. Им вручили благодарственные письма губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Об этом сообщают «Невские новости».

С начала пандемии сотни тысяч горожан получили продукты и другие товары. Бизнес также оказывал содействие медикам, обеспечивая их масками, перчатками, транспортом.

Акция #МыВместе завершилась, но предприниматели продолжают помогать тем, кто в этом нуждается.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН призвал соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах для эффективной борьбы с COVID-19.