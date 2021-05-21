В Мурманской области начата проверка после гибели двух росгвардейцев

Короткая ссылка
Руководство управления Росгвардии и следователи в Мурманской области начали проверку по факту гибели двух сотрудников СОБР ведомства.
В Мурманской области начата проверка после гибели двух росгвардейцев
  • РИА Новости

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области», — приводит сообщение пресс-службы регионального управления ведомства РИА Новости.

Там добавили, что родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

В марте 2020 года сообщалось о проверке по факту обнаружения сотрудника Росгвардии с огнестрельным ранением головы в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить