В Мурманской области начата проверка после гибели двух росгвардейцев

Руководство управления Росгвардии и следователи в Мурманской области начали проверку по факту гибели двух сотрудников СОБР ведомства.

«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области», — приводит сообщение пресс-службы регионального управления ведомства РИА Новости.

Там добавили, что родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.

В марте 2020 года сообщалось о проверке по факту обнаружения сотрудника Росгвардии с огнестрельным ранением головы в Санкт-Петербурге.