В Мурманской области начата проверка после гибели двух росгвардейцев
- РИА Новости
«Командование и личный состав выражают глубокие соболезнования в связи с гибелью двух сотрудников СОБР управления Росгвардии по Мурманской области», — приводит сообщение пресс-службы регионального управления ведомства РИА Новости.
Там добавили, что родственникам погибших сотрудников будет оказана необходимая помощь.
В марте 2020 года сообщалось о проверке по факту обнаружения сотрудника Росгвардии с огнестрельным ранением головы в Санкт-Петербурге.