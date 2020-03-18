Росгвардия проводит проверку по факту смерти сотрудника в Петербурге
- РИА Новости
Ранее издание «Фонтанка.Ру» сообщило, что на посту в центре Санкт-Петербурга был обнаружен сотрудник вневедомственной охраны с огнестрельным ранением головы.
Уточняется, что за жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.
«Мы можем подтвердить эту информацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит РИА Новости сообщение представителя ведомства.
В январе стало известно, что Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.