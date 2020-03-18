Росгвардия проводит проверку по факту смерти сотрудника в Петербурге

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Росгвардия проводит проверку по факту обнаружения сотрудника ведомства с огнестрельным ранением головы в Санкт-Петербурге.
Росгвардия проводит проверку по факту смерти сотрудника в Петербурге
  • РИА Новости

Ранее издание «Фонтанка.Ру» сообщило, что на посту в центре Санкт-Петербурга был обнаружен сотрудник вневедомственной охраны с огнестрельным ранением головы.

Уточняется, что за жизнь мужчины боролись медики, но спасти его не удалось.

«Мы можем подтвердить эту информацию. Сейчас по данному факту проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит РИА Новости сообщение представителя ведомства.

В январе стало известно, что Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья.

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