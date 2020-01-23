Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
- РИА Новости
«Реанимационные мероприятия, проведённые дежурным врачом дивизионного лазарета и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи после обнаружения военнослужащего с признаками удушья, положительных результатов не дали», — цитирует представителя Росгвардии ТАСС.
Он уточнил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
В воинскую часть направлена комиссия управления Центрального округа Росгвардии.
В ноябре в Бурятии обнаружили тело военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей региона. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.