Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве

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Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.
Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве
  • РИА Новости

«Реанимационные мероприятия, проведённые дежурным врачом дивизионного лазарета и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи после обнаружения военнослужащего с признаками удушья, положительных результатов не дали», — цитирует представителя Росгвардии ТАСС.

Он уточнил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В воинскую часть направлена комиссия управления Центрального округа Росгвардии.

В ноябре в Бурятии обнаружили тело военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей региона. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.

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