Росгвардия начала проверку по факту смерти солдата в части в Москве

Росгвардия проводит служебную проверку по факту смерти солдата в воинской части в Москве от удушья. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального округа ведомства.

РИА Новости

«Реанимационные мероприятия, проведённые дежурным врачом дивизионного лазарета и прибывшей бригадой скорой медицинской помощи после обнаружения военнослужащего с признаками удушья, положительных результатов не дали», — цитирует представителя Росгвардии ТАСС. Он уточнил, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В воинскую часть направлена комиссия управления Центрального округа Росгвардии. В ноябре в Бурятии обнаружили тело военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей региона. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность.