В Бурятии в войсковой части обнаружили тело военнослужащего

Короткая ссылка
В Бурятии правоохранительные органы совместно с военными выясняют обстоятельства смерти военнослужащего-контрактника в одной из воинских частей региона.
В Бурятии в войсковой части обнаружили тело военнослужащего
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Согласно докладу с места, «военнослужащий был обнаружен в спальном помещении (кубрике для отдыха на четырёх человек) в кровати в бессознательном состоянии».

В ведомстве рассказали, что прибывшая на место бригада медиков «констатировала смерть военнослужащего».

Отмечается, что «предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность».

В начале сентября военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить