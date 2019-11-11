В Бурятии в войсковой части обнаружили тело военнослужащего
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Согласно докладу с места, «военнослужащий был обнаружен в спальном помещении (кубрике для отдыха на четырёх человек) в кровати в бессознательном состоянии».
В ведомстве рассказали, что прибывшая на место бригада медиков «констатировала смерть военнослужащего».
Отмечается, что «предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность».
В начале сентября военный инструктор погиб в результате несчастного случая во время проведения учебного занятия на танках на одном из полигонов Забайкальского края.