Россияне стали чаще покупать водонагреватели и кипятильники в мае
- © РИА Новости / Виталий Аньков
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков AliExpress Россия.
По оценке экспертов, оборот электрочайников вырос почти в два раза по сравнению с 2020 годом, а кипятильники и бойлеры начали заказывать в пять раз чаще.
Покупателей также интересовали водонагреватели. Оборот в этой категории показал рост более чем в четыре раза.
В среднем покупатели готовы выделить на приобретение товаров для нагрева воды от 1 тыс. до 32 тыс. рублей.
Кроме того, выяснилось, что популярность сухих шампуней и бальзамов для волос выросла в 4,2 раза.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.