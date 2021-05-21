Россияне стали чаще покупать водонагреватели и кипятильники в мае

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Россияне в мае стали чаще приобретать водонагреватели, кипятильники и электрические чайники в преддверии отключения горячей воды.
Россияне стали чаще покупать водонагреватели и кипятильники в мае
  • © РИА Новости / Виталий Аньков

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков AliExpress Россия.

По оценке экспертов, оборот электрочайников вырос почти в два раза по сравнению с 2020 годом, а кипятильники и бойлеры начали заказывать в пять раз чаще.

Покупателей также интересовали водонагреватели. Оборот в этой категории показал рост более чем в четыре раза.

В среднем покупатели готовы выделить на приобретение товаров для нагрева воды от 1 тыс. до 32 тыс. рублей.

Кроме того, выяснилось, что популярность сухих шампуней и бальзамов для волос выросла в 4,2 раза.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году.

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