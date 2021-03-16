В Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на директора OZON в Поволжье Рустема Касимова.
Выяснилось, что если раньше жители заказывали преимущественно цифровую технику, продовольственные товары, одежду и обувь, то теперь в одном заказе встречаются товары разных категорий.
Количество онлайн-продавцов также растёт. За 2020 год оно увеличилось в десять раз. Их оборот составил 1,2 млрд рублей.
Ранее, как сообщала газета «Известия», в AliExpress оценили стоимость потребительской онлайн-корзины россиян.