В Татарстане оценили объём рынка онлайн-торговли в 2020 году

По итогам 2020 года объём рынка e-commerce в Татарстане составил 67 млрд рублей, а доля онлайн-торговли в общем объёме ретейла достигла 7%.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на директора OZON в Поволжье Рустема Касимова.

Выяснилось, что если раньше жители заказывали преимущественно цифровую технику, продовольственные товары, одежду и обувь, то теперь в одном заказе встречаются товары разных категорий.

Количество онлайн-продавцов также растёт. За 2020 год оно увеличилось в десять раз. Их оборот составил 1,2 млрд рублей.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в AliExpress оценили стоимость потребительской онлайн-корзины россиян.