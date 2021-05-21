Шойгу сообщил о стратегических ядерных силах России
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«Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели», — заявил министр.
Также глава оборонного ведомства России заявил, что в целом в российской армии «практически везде уровень современности выше 70% и этот показатель продолжает увеличиваться».
Шойгу рассказал, что также в России началось серийное производство роботов, способных вести бой самостоятельно.