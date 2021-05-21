Шойгу сообщил о стратегических ядерных силах России

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе марафона «Новое знание» заявил, что российские вооружённые силы лидируют в мире по доле современной техники в стратегических ядерных силах.

«Мы сегодня имеем, если говорить о стратегических ядерных силах, уровень современности 86%. Такого уровня не имеет ни одна армия мира современности. Это очень высокие показатели», — заявил министр.

Также глава оборонного ведомства России заявил, что в целом в российской армии «практически везде уровень современности выше 70% и этот показатель продолжает увеличиваться».

Шойгу рассказал, что также в России началось серийное производство роботов, способных вести бой самостоятельно.