В Кольском заливе прошли учения морпехов СФ

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» и экипажи боевых машин морской пехоты Северного флота отработали погрузку техники в трюм в Кольском заливе.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Корабль подошёл вплотную к берегу, а бронетранспортёры задним ходом заезжали внутрь. Такие манёвры обеспечивают максимально оперативную переброску сил по морю.

Большие десантные корабли проекта 11 711 — российские корабли ближней и дальней морской зоны, предназначены для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования. Первая пара БДК этого проекта — «Иван Грен» и «Пётр Моргунов» — была передана флоту в 2018—2020 годах.

Ранее издание «ПолитЭксперт» сообщало, что бойцы ВДВ провели учения в Краснодарском крае.