Международный форум «Экология» пройдёт 24—25 мая в Москве

Международный форум «Экология» состоится 24—25 мая в Москве.

Об этом сообщает kp.ru.

Мероприятие состоится под эгидой АНО «Общественный форум «Экология», а также при поддержке и участии Совфеда, Госдумы, Минприроды, Минстроя и других профильных министерств и ведомств.

В деловой программе примут участие 1200 делегатов из 80 регионов России. Они обсудят вопросы глобального потепления климата, охраны животного мира, развития экотуризма, сохранения лесов.

Итоговым документом форума станет общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию России.

Ранее эколог, председатель Экологической вахты Сахалина Дмитрий Лисицын в беседе с телеканалом «360» прокомментировал работу властей России по вопросам климата.