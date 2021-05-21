В Минздраве высказались за добровольную вакцинацию от COVID-19
- РИА Новости
«Мы твёрдо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной», — цитирует РИА Новости Глаголева.
По его словам, «ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.
В Минздраве назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.