В Минздраве высказались за добровольную вакцинацию от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме высказался за добровольную вакцинацию от COVID-19.

«Мы твёрдо стоим на позиции того, что иммунизация должна быть добровольной», — цитирует РИА Новости Глаголева.

По его словам, «ключевым в достижении популяционного иммунитета является доверие каждого пациента к вакцине и системе вакцинации».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы активнее вакцинироваться от коронавируса.

В Минздраве назвали напряжённой ситуацию с коронавирусом в России.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.