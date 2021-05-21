Суд приостановил работу ЦДМ в Москве на семь суток

Мещанский суд Москвы постановил приостановить работу Центрального детского магазина (ЦДМ) на Лубянке на семь суток за нарушение санитарных норм на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Котомину.

«Компания «Лубянка-Девелопмент» признана виновной по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России с назначением административного наказания в виде приостановления деятельности предприятия сроком на семь суток», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор приостановил работу ЦДМ за нарушение мер по коронавирусу.

16 мая в ЦДМ проходила автограф-сессия с актёрами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях появились фотографии и видео большого скопления людей в здании магазина.