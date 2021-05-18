Роспотребнадзор приостановил работу магазина на Лубянке за нарушение мер по коронавирусу

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Деятельность детского магазина на Лубянке в Москве временно приостановлена из-за нарушений обязательных требований профилактики коронавируса.
Роспотребнадзор приостановил работу магазина на Лубянке за нарушение мер по коронавирусу
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте управления Роспотребнадзора по городу Москве.

Возбуждено административное расследование «в отношении площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований, — АО «ЛУБЯНКА-ДЕВЕЛОПМЕНТ» по адресу г. Москва, Театральный пр-д, д. 5, стр. 1».

16 мая появились сообщения, что столичное управление Роспотребнадзора проведёт проверку соблюдения противоэпидемических мер в ЦДМ в связи с информацией о массовом мероприятии в здании.

В воскресенье в ЦДМ проходила автограф-сессия с актёрами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». В соцсетях появились фотографии и видео большого скопления людей в здании магазина.

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