Роспотребнадзор проверит соблюдение противоэпидемических мер в московском ЦДМ

Столичное управление Роспотребнадзора проведёт проверку соблюдения противоэпидемических мер в Центральном детском магазине в Москве в связи с информацией о массовом мероприятии в здании.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Как передаёт агентство со ссылкой на сообщения ЦДМ в соцсетях, 16 мая в магазине было запланировано мероприятие с участием актёров из фильма «Майор Гром».

Ранее сообщалось, что в России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили у 8554 человек.