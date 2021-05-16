Роспотребнадзор проверит соблюдение противоэпидемических мер в московском ЦДМ

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Столичное управление Роспотребнадзора проведёт проверку соблюдения противоэпидемических мер в Центральном детском магазине в Москве в связи с информацией о массовом мероприятии в здании.
Роспотребнадзор проверит соблюдение противоэпидемических мер в московском ЦДМ
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве проведёт проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер в Центральном детском магазине (Театральный пр-д, 5/1) в связи с информацией о массовом мероприятии с участием посетителей», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Как передаёт агентство со ссылкой на сообщения ЦДМ в соцсетях, 16 мая в магазине было запланировано мероприятие с участием актёров из фильма «Майор Гром».

Ранее сообщалось, что в России в течение суток коронавирусную инфекцию выявили у 8554 человек.

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