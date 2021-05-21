Эксперт дал прогноз по ценам на вторичное жильё в России

Ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов дал прогноз по ценам на вторичное жильё в России.

В беседе с URA.RU он отметил, что к маю спрос на покупку недвижимости начал снижаться.

«Как показывает практика, после снижения спроса в течение двух-трёх месяцев собственники ещё сохраняют надежду продать по тем ценам, которые были до этого на высоком спросе. А потом постепенно начинают её снижать», — сказал Иванов.

По мнению эксперта, снижение цены на вторичное жильё наиболее вероятно в регионах, где больше всего продавцов готовы дать покупателям скидку. В частности, средний уровень скидки в Новосибирске на данный момент составляет 3,1% от начальной цены объекта, в Самаре — 2,9%, в Челябинске — 2,8%, отметил Иванов.

«Рынок вторичной недвижимости очень инертен. Это медленный процесс как роста, так и снижения», — добавил эксперт.

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