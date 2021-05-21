В Ростовской области за сутки выявили 199 новых случаев коронавируса

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В Ростовской области за сутки выявили 199 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.
В Ростовской области за сутки выявили 199 новых случаев коронавируса
  • globallookpress.com

Об этом пишет rostovgazeta.ru.    

Случаи COVID-19 обнаружены в 43 городах и районах области.

За сутки скончались 15 человек в возрасте от 57 до 95 лет. Общее число летальных исходов достигло 4317.

За всё время пандемии зарегистрировали 92 328 случаев заболевания. Вылечились 82 612 жителей региона.

Прививки от коронавируса поставили более 400 тыс. человек.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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