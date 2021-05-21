В Ростовскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак»

В Ростовскую область поступила первая партия вакцины против коронавируса «КовиВак».

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу правительстве региона.

Препарат получили сразу несколько регионов. В область доставили 3 тыс. доз вакцины.

Вакцинацию в регионе прошли более 400 тыс. человек, из них свыше 300 тыс. завершили курс вакцинации.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.