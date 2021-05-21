В Ростовскую область поступила первая партия вакцины «КовиВак»
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу правительстве региона.
Препарат получили сразу несколько регионов. В область доставили 3 тыс. доз вакцины.
Вакцинацию в регионе прошли более 400 тыс. человек, из них свыше 300 тыс. завершили курс вакцинации.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.