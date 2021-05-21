Детскую музыкальную школу имени Н.А. Алексеева отреставрируют в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что здание Детской музыкальной школы имени Н.А. Алексеева отреставрируют в Москве.

© Официальный сайт мэра Москвы