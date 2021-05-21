Детскую музыкальную школу имени Н.А. Алексеева отреставрируют в Москве
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Как сообщает «Вечерняя Москва», здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Соответствующий конкурс опубликован на портале государственных закупок.
«Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы», — рассказал заммэра.
Ранее ФАН сообщало, что в центре Москвы завершили комплексную реставрацию масляной живописи на фасаде храма Воскресения Словущего в Успенском Вражке.