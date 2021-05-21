В Таганроге начата проверка из-за оскорбления школьником учительницы

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Прокуратура Ростовской области организовала проверку после того, как ученик третьего класса школы в Таганроге во время урока оскорбил учительницу.
В Таганроге начата проверка из-за оскорбления школьником учительницы
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Ростовской области Елизавету Комахидзе.

«Организована проверка причин, обстоятельств и условий произошедшего, полноты выполнения родителями (законными представителями), а также органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих функций», — заявила она.

По имеющимся данным, речь идёт о средней общеобразовательной школе №8 имени А.Г. Ломакина.

Ученик третьего класса нецензурно высказался в адрес учительницы и пригрозил ей изнасилованием после того, как она вызвала его к доске. Остальные школьники сделали видеозапись происходящего и выложили в интернет.

В школе и в управлении образования Таганрога отказались комментировать инцидент.

Ранее интернет-газета «Реальное время» передавала, что гимназию в Казани эвакуировали из-за агрессивного поведения одного из учеников.

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