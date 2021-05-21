В Петербурге открылась выставка инновационной техники

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В Санкт-Петербурге на Манежной площади и Кленовой улице проходит выставка инновационной техники. Организатором выступает СПб ГУП «Пассажиравтотранс».
В Петербурге открылась выставка инновационной техники
  • © avtobus.spb.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

Экспозиция будет работать в рамках II Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest с 10:00 до 18:00. Посетители узнают о новинках техники, работе транспортных компаний и представителей органов государственной власти в этой сфере.

Торжественное открытие выставки в пятницу, 21 мая, посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В этом году участие в фестивале SPbTransportFest приняли организации из восьми стран и 16 регионов России. Всего в мероприятиях было задействовано более 200 транспортных средств: историческая техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний, а также образцы, демонстрирующие достижения транспортной отрасли.

Как ранее сообщал Inforeactor, Российский этнографический музей Санкт-Петербурга провёл выставку о декоративно-прикладном искусстве Азербайджана.

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