В Петербурге за сутки провели более 24 тысяч исследований на COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской оперативный штаб.
«За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 24 114 человек», — уточнили в пресс-службе городской администрации.
Операторы городской информационно-справочной службы «122» приняли 11 371 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.