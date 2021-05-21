В Петербурге за сутки провели более 24 тысяч исследований на COVID-19

Более 24 тыс. жителей Санкт-Петербурга обследовали на наличие коронавирусной инфекции за минувшие сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на городской оперативный штаб.

«За последние сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус 24 114 человек», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Операторы городской информационно-справочной службы «122» приняли 11 371 вызов по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.