В Удмуртии за сутки выявили 48 случаев коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные оперштаба.
Больше всего заболевших в Ижевске — 16 человек.
Всего в Удмуртии зарегистрировано 33 715 случаев COVID-19. За всё время зафиксировано 434 летальных случая.
Привились от коронавируса 107 934 человека, из них 83 792 завершили иммунизацию.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.