В Удмуртии за сутки выявили 48 случаев коронавируса

В Удмуртии 48 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки. Среди них семь детей и девять человек старше 65 лет.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на данные оперштаба.

Больше всего заболевших в Ижевске — 16 человек.

Всего в Удмуртии зарегистрировано 33 715 случаев COVID-19. За всё время зафиксировано 434 летальных случая.

Привились от коронавируса 107 934 человека, из них 83 792 завершили иммунизацию.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи академик Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.